Официальные курсы банковских металлов на 24.01.2018

Нацбанк Украины установил на 24 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 384883,55 грн;

серебро - 4901,25 грн;

платина - 293555,25 грн;

палладий - 315203,87 грн.

Напомним, на 23 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 384799,40 грн;

серебро - 4919,00 грн;

платина - 291934,71 грн;

палладий - 321099,31 грн.

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