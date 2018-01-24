Наличный доллар подешевел

В среду, 24 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 5,17 коп до 28,6410 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,47 коп - до 28,9160 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,73 грн, минимальный курс продажи - 28,86 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,52 коп и составляет 34,9605 грн, средний курс продажи - вырос на 4,08 коп до 35,6155 грн. Продать евро дороже можно за 35,25 грн, купить дешевле - за 35,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 7,3 коп и составляет 4,571 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,4 коп до 5,139 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,02 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 28,6410 28,9160 0,4571 0,5139 34,9605 35,6155 Медиана 28,6600 28,9000 0,4850 0,5145 35,0250 35,6000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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