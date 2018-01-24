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Наличный доллар подешевел

24.01.2018 10:20
В среду, 24 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 5,17 коп до 28,6410 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,47 коп - до 28,9160 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,73 грн, минимальный курс продажи - 28,86 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,52 коп и составляет 34,9605 грн, средний курс продажи - вырос на 4,08 коп до 35,6155 грн. Продать евро дороже можно за 35,25 грн, купить дешевле - за 35,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 7,3 коп и составляет 4,571 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,4 коп до 5,139 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,02 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

28,6410

28,9160

0,4571

0,5139

34,9605

35,6155

Медиана

28,6600

28,9000

0,4850

0,5145

35,0250

35,6000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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