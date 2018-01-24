Наличный доллар подешевел
Средний курс продажи американской валюты упал на 3,47 коп - до 28,9160 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,73 грн, минимальный курс продажи - 28,86 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 1,52 коп и составляет 34,9605 грн, средний курс продажи - вырос на 4,08 коп до 35,6155 грн. Продать евро дороже можно за 35,25 грн, купить дешевле - за 35,4 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 7,3 коп и составляет 4,571 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,4 коп до 5,139 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,02 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
28,6410
|
28,9160
|
0,4571
|
0,5139
|
34,9605
|
35,6155
|
Медиана
|
28,6600
|
28,9000
|
0,4850
|
0,5145
|
35,0250
|
35,6000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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