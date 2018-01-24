Фонду гарантирования разрешат досрочно погашать долги

ФГВФЛ предложил предоставить ему возможность возвращать средства Министерству финансов досрочно

Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) разрешат досрочно погашать долги. Такое решение было принято на заседании Совета финансовой стабильности, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).



"Для обеспечения возможности фонда в дальнейшем эффективно обслуживать долг по заимствованиям, которые были использованы для выплат вкладчикам неплатежеспособных банков, ФГВФЛ предложил предоставить ему возможность возвращать средства Министерству финансов досрочно", - говорится в сообщении.



Для решения этого вопрос нужно принятие акта Кабмином, указывает НБУ.



"Для нас является важным, что Совет финстабильности поддержал наше предложение относительно досрочного частичного погашения обязательств Фонда гарантирования перед Минфином. Вопрос будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров", - сказал директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.