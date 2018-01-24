Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В среду, 24 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 28,86/28,89*, к 12:00 котировки составили 28,80/28,83

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,80, максимальные - 28,87. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,83, максимальные - 28,90.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,5111/0,5119, к 12:00 котировки составили 0,5109/0,5118.



Торги по евро начались с котировок 35,5757/35,6098, к 12:00 котировки составили 35,5478/35,5733.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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