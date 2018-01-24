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Ликвидацию банка Премиум продлили на два года

24.01.2018 15:49
Фонд гарантирования вкладов прлдлил ликвидацию банка Премиум до 10 февраля 2020 года
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил на два года ликвидацию банка Премиум.

"Дирекция Фонда гарантирования вкладов приняла решение от 22 января N152 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации банка Премиум сроком на два года с 11 февраля 2018 года до 10 февраля 2020 года включительно", - уточняет ФГВФЛ.

В фонде отметили, что на этот же период продлены полномочия ликвидатора банка Ильи Луньо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Фонд гарантирования вкладов
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