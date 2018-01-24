Ликвидацию банка Премиум продлили на два года

Фонд гарантирования вкладов прлдлил ликвидацию банка Премиум до 10 февраля 2020 года

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил на два года ликвидацию банка Премиум.



"Дирекция Фонда гарантирования вкладов приняла решение от 22 января N152 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации банка Премиум сроком на два года с 11 февраля 2018 года до 10 февраля 2020 года включительно", - уточняет ФГВФЛ.



В фонде отметили, что на этот же период продлены полномочия ликвидатора банка Ильи Луньо.



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