 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  28.65  28.90   EUR:  35.03  35.59
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

К закрытию межбанка доллар потерял 7 копеек

24.01.2018 17:29
В среду, 24 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 28,86/28,89, к закрытию котировки составили 28,79/28,82

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,79, максимальные  - 28,87. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,82 максимальные - 28,90.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,5111/0,5119,  к закрытию котировки составили 0,5107/0,5118.

Торги по евро начались с котировок 35,5757/35,6098, к закрытию котировки составили 35,6852/35,7195.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров