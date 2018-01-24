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ПриватБанк не намерен развивать корпоративный сегмент

24.01.2018 18:05
ПриватБанк будет поддерживать зарплатные проекты, но выборочно, сообщил глава набсовета
Фото: iStock/Global Images Ukraine

ПриватБанк будет воздерживаться от рынков, где оказался недостаточно квалифицированным и в прошлом уже допускал ошибки - как в корпоративном сегменте. Об этом глава набсовета ПриватБанка Энгин Акчакоча рассказал в интервью FinClub.

"Мы решили, что предложим ориентацию на розничный сегмент с очень ограниченным присутствием в малых и средних предприятиях и только с избирательным присутствием в корпоративных банковских услугах", - сообщил Акчакоча.

Банк будет поддерживать зарплатные проекты, но выборочно, сказал он.

"Наличие эффекта синергии будет основной причиной положительного решения по обслуживанию конкретных клиентов в корпоративном сегменте", - подчеркнул он.

Второй критерий - прибыльность операций.

"Если эти два критерия совпадают, мы этим будем заниматься, но очень избирательно. Понимаете, самое простое дело для банкира - выдавать корпоративные кредиты, потому что таким образом можно очень быстро увеличить свой баланс. Но опыт свидетельствует о том, что наибольшая доля неработающих кредитов приходится именно на корпоративный портфель", - рассказал Энгин Акчакоча.

Это происходит из-за демпинга и игнорирования рисков при работе с плохими заемщиками.

"Каждый банкир сначала пытается получить лучших корпоративных клиентов, но маржа там минимальна. Чтобы повысить маржу, банкир начинает работать с корпоративными клиентами низкого качества, а это потом заканчивается для банка неработающими кредитами", - подчеркнул он.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги
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