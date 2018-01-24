ПриватБанк не намерен развивать корпоративный сегмент

ПриватБанк будет поддерживать зарплатные проекты, но выборочно, сообщил глава набсовета

ПриватБанк будет воздерживаться от рынков, где оказался недостаточно квалифицированным и в прошлом уже допускал ошибки - как в корпоративном сегменте. Об этом глава набсовета ПриватБанка Энгин Акчакоча рассказал в интервью FinClub.



"Мы решили, что предложим ориентацию на розничный сегмент с очень ограниченным присутствием в малых и средних предприятиях и только с избирательным присутствием в корпоративных банковских услугах", - сообщил Акчакоча.



Банк будет поддерживать зарплатные проекты, но выборочно, сказал он.



"Наличие эффекта синергии будет основной причиной положительного решения по обслуживанию конкретных клиентов в корпоративном сегменте", - подчеркнул он.



Второй критерий - прибыльность операций.



"Если эти два критерия совпадают, мы этим будем заниматься, но очень избирательно. Понимаете, самое простое дело для банкира - выдавать корпоративные кредиты, потому что таким образом можно очень быстро увеличить свой баланс. Но опыт свидетельствует о том, что наибольшая доля неработающих кредитов приходится именно на корпоративный портфель", - рассказал Энгин Акчакоча.



Это происходит из-за демпинга и игнорирования рисков при работе с плохими заемщиками.



"Каждый банкир сначала пытается получить лучших корпоративных клиентов, но маржа там минимальна. Чтобы повысить маржу, банкир начинает работать с корпоративными клиентами низкого качества, а это потом заканчивается для банка неработающими кредитами", - подчеркнул он.



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