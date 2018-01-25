Доллар в онлайне. Как НБУ будет считать официальный курс гривни

НБУ откажется от системы ВалКли и будет чаще обновлять официальный курс национальной валюты

Нацбанк меняет принципы расчета официального курса гривни. От системы регистрации сделок на межбанке ВалКли откажутся, а сам показатель курса будут публиковать несколько раз в день.



Главное новшество - данные о сделках НБУ будет получать напрямую с торгово-информационных систем Thompson Reuters и Bloomberg, которыми пользуется большинство украинских банков. Это даст Нацбанку больше информации о реальных операциях с валютой и освободит банки от обязательной регистрации сделок в системе ВалКли, принадлежащей НБУ.



Большинству банков изменения облегчат жизнь. Пострадают небольшие финучреждения, которые работают с более дешевыми системами вроде Укрдилинг и ТР Дата.



LIGA.net разбиралась, как теперь будут считать официальный курс гривни и повлияет ли это на рынок.



Промежуточный курс



Сейчас регулятор параллельно рассчитывает сразу два показателя официального курса: на основании информации из ВалКли и по данным систем Reuters и Bloomberg в тестовом режиме, говорят в пресс-службе Нацбанка.



"Отклонения значений официального и "тестового" курса минимальны" - утверждают в НБУ. Новую систему Нацбанк тестирует с начала 2017 года, сообщил LIGA.net директор департамента казначейских операций Укргазбанка Алексей Ефремов.



Сам принцип расчета курса почти не изменится, единственное новшество - НБУ будет отсекать "экстремальные" сделки (так называемые "аутлайеры"), курс которых чрезмерно отклоняется от средневзвешенного, говорит Ефремов.



"Такой же подход используется при формировании ставок LIBOR и EURIBOR (усредненные ставки по межбанковским кредитам в Европе. - Ред.), - рассказывает директор департамента инвестиционного бизнеса банка ПУМБ Антон Стадник. - Это значит, что определенный процент сделок, которые имеют характер точек экстремума, отсекается, а средневзвешенный показатель рассчитывается на основании всех остальных операций".

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На украинском рынке нетипичных операций не так много, они редко связаны с попытками валютных спекуляций отмечает Стадник. В основном такие ситуации возникают, когда отдельные клиенты банков принимают решение ориентироваться при покупке/продаже валюты не на рыночный, а на официальный курс (устанавливается в 18:00 по итогам предыдущих торгов), говорит начальник управления диллинговых операций Райффайзен Банка Аваль Юрий Гриненко. По его информации, НБУ пока не определился со сроками введения и окончательными параметрами новой системы.

Один из самых вероятных вариантов - НБУ будет публиковать официальный курс гривни несколько раз в течение одной торговой сессии, считает Стадник.



"В течение дня НБУ хочет формировать некий промежуточный фиксинг, то есть официальных курсов по ходу одной торговой сессии будет несколько, - говорит Стадник. - Сама механика расчета курса не изменится - это будет такой же средневзвешенный показатель, только с другим источником данных".



Лишняя работа



Сейчас банки не могут проводить расчеты между собой без регистрации сделки в ВалКли, отмечает Гриненко. Регистрация происходит не мгновенно - между моментом заключения сделки в торговой системе и внесением информации о ней в ВалКли, может пройти несколько часов, говорят в Нацбанке.



Используя данные Reuters и Bloomberg НБУ будет получать информацию о всех сделках в режиме онлайн, отмечает начальник центра продаж на рынках капитала УкрСиббанка Александр Дуда. Благодаря этому регулятор сможет быстрее реагировать на перекосы спроса и предложения валюты на межбанке, добавляет директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.



В ВалКли попадают не все сделки - по новой системе НБУ будет видеть больше данных. Чтобы смягчить операционную нагрузку на банки регулятор отменил требование вносить в систему сделки по клиентским заявкам, сейчас в ней регистрируются только операции между банками, рассказывает Стадник.

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"ВалКли для банков - это дублирование уже заключенных сделок, - отмечает он. - Когда надо было регистрировать в ВалКли еще и клиентские сделки, у банка возникал еще один операционный поток, причем очень большой, поэтому НБУ решил либерализировать этот момент".



Полезная функция ВалКли - в дополнительном отслеживании возможных ошибок при учете операций с валютой, говорит Гриненко. Ошибочные сделки в системах Reuters и Bloomberg - не редкость, дилер может не заметить неточность, а бэк-офисы устраняют ошибки не сразу, говорят в Нацбанке.



"Бывает, что сделка фактически заключена на $1 млн, но в системе дилер ошибочно зарегистрировал сумму 10 миллионов, - рассказали LIGA.net в пресс-службе. - Юридических последствий ошибка не несет, но исказить информацию при подсчете официального курса эта информация может".



Опасения меньшинства



О намерении НБУ полностью отказаться от ВалКли банкиры узнали примерно полтора года назад, говорит Гриненко. Окончательно регулятор утвердил этот план в октябре 2016 года.



Для большей части финучреждений переориентация НБУ на платформы Reuters и Bloomberg не стала большой неожиданностью: 90% банков и так используют их торговые терминалы, добавляет Стадник.



Остальные пользуются альтернативными методами. Формально НБУ банкиров не ограничивает, они могут проводить операции в любом удобном формате: через украинские аналоги Reuters и Bloomberg - Укрдилинг и ТР Дата, по электронной почте или по телефону, объясняют в Нацбанке.



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Базовая стоимость использования торгового терминала Reuters или Bloomberg составляет $2 тыс. в месяц, услуги Укрдилинга стоят заметно дешевле - около 1500 грн, рассказал LIGA.net казначей одного из крупнейших банков.



Крупные банки, как правило, работают и с международными, и с локальными системами, исключительно отечественную платформу используют небольшие банки или клиенты, которым нужно следить за рынком, но подключать дорогостоящие Reuters и Bloomberg нет смысла, отмечает Гриненко.



"НБУ не будет видеть операции, которые заключаются не в Reuters и Bloomberg, - говорит Алексей Ефремов из Укргазбанка. - Поэтому банки у которых нет этих систем опасаются, что подключение Reuters/Bloomberg в будущем будет обязательным условием получения/владения валютной лицензии".

Сергей Шевчук