Курсы валют НБУ на 25.01.2018

Нацбанк оставил официальный курс гривни на прежнем уровне

На 25 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2886,5367 грн за $100;

3565,4501 грн за 100 евро;

5,1190 грн за 10 руб РФ.



На 24 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2886,4823 грн за $100;

3535,6522 грн за 100 евро;

5,1168 грн за 10 руб РФ.



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