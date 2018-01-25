Курсы валют НБУ на 25.01.2018
25.01.2018 08:00
Нацбанк оставил официальный курс гривни на прежнем уровне
На 25 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2886,5367 грн за $100;
3565,4501 грн за 100 евро;
5,1190 грн за 10 руб РФ.
На 24 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2886,4823 грн за $100;
3535,6522 грн за 100 евро;
5,1168 грн за 10 руб РФ.
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