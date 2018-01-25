Официальные курсы банковских металлов на 25.01.2018
25.01.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 25 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 390750,47 грн;
серебро - 4961,96 грн;
платина - 288076,36 грн;
палладий - 313766,54 грн.
Напомним, на 24 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 384883,55 грн;
серебро - 4901,25 грн;
платина - 293555,25 грн;
палладий - 315203,87 грн.
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