Наличный доллар подешевел еще на 6 копеек
Средний курс продажи американской валюты упал на 4,33 коп - до 28,8700 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,73 грн, минимальный курс продажи - 28,78 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 17,40 коп и составляет 35,1960 грн, средний курс продажи - вырос на 20,95 коп до 35,8735 грн. Продать евро дороже можно за 35,55 грн, купить дешевле - за 35,6 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 9,8 коп и составляет 4,549 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,7 коп до 5,146 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,02 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
28,5990
|
28,8700
|
0,4549
|
0,5146
|
35,1960
|
35,8735
|
Медиана
|
28,6000
|
28,8700
|
0,4775
|
0,5150
|
35,2500
|
35,9000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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