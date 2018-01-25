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Наличный доллар подешевел еще на 6 копеек

25.01.2018 10:15
В четверг, 25 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 6,27 коп до 28,5990 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,33 коп - до 28,8700 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,73 грн, минимальный курс продажи - 28,78 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 17,40 коп и составляет 35,1960 грн, средний курс продажи - вырос на 20,95 коп до 35,8735 грн. Продать евро дороже можно за 35,55 грн, купить дешевле - за 35,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 9,8 коп и составляет 4,549 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,7 коп до 5,146 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,02 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

28,5990

28,8700

0,4549

0,5146

35,1960

35,8735

Медиана

28,6000

28,8700

0,4775

0,5150

35,2500

35,9000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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