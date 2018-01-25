Наличный доллар подешевел еще на 6 копеек

В четверг, 25 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 6,27 коп до 28,5990 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,33 коп - до 28,8700 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,73 грн, минимальный курс продажи - 28,78 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 17,40 коп и составляет 35,1960 грн, средний курс продажи - вырос на 20,95 коп до 35,8735 грн. Продать евро дороже можно за 35,55 грн, купить дешевле - за 35,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 9,8 коп и составляет 4,549 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,7 коп до 5,146 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,02 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 28,5990 28,8700 0,4549 0,5146 35,1960 35,8735 Медиана 28,6000 28,8700 0,4775 0,5150 35,2500 35,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.