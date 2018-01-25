Английский суд продлил арест имущества Коломойского и Боголюбова

19 января Высокий суд Лондона продлил действие приказа о всемирном аресте активов бывших владельцев ПриватБанка на сумму в $2,5 млрд

Высокий суд Лондона на заседании 19 января продлил действие приказа о всемирном аресте активов бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова до очередного соответствующего указа суда. Стоимость арестованного имущества составляет свыше $2,5 млрд, сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Как сообщалось, в Высоком суде Лондона рассматривается дело "Госбанк Украины ПриватБанк против экс-собственников ПриватБанка". Государство в лице ПриватБанка обратилось в лондонский суд с целью вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства ПриватБанка по рефинансированию.

19 декабря 2017 г. Высокий суд Англии наложил всемирный арест на активы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые им вероятно принадлежат или находятся под их контролем. Указ об аресте выдан на основании предоставленных доказательств, что Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти $2 млрд.

ПриватБанк в ходе судебного процесса планирует вернуть деньги вместе с процентами - больше $2,5 млрд.

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