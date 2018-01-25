Наличный доллар подешевел, наличный евро подорожал
Средний курс продажи американской валюты упал на 5,69 коп - до 28,8565 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,71 грн, минимальный курс продажи - 28,79 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 16,28 коп и составляет 35,1848 грн, средний курс продажи - вырос на 19,70 коп до 35,8610 грн. Продать евро дороже можно за 35,45 грн, купить дешевле - за 35,5 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 4,651 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,5 коп до 5,169 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,02 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
28,5871
|
28,8565
|
0,4651
|
0,5169
|
35,1848
|
35,8610
|
Медиана
|
28,6000
|
28,8500
|
0,4850
|
0,5150
|
35,2000
|
35,8900
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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