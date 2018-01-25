Наличный доллар подешевел, наличный евро подорожал

В четверг, 25 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 7,46 коп до 28,5871 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 5,69 коп - до 28,8565 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,71 грн, минимальный курс продажи - 28,79 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 16,28 коп и составляет 35,1848 грн, средний курс продажи - вырос на 19,70 коп до 35,8610 грн. Продать евро дороже можно за 35,45 грн, купить дешевле - за 35,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 4,651 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,5 коп до 5,169 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,02 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 28,5871 28,8565 0,4651 0,5169 35,1848 35,8610 Медиана 28,6000 28,8500 0,4850 0,5150 35,2000 35,8900



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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