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Наличный доллар подешевел, наличный евро подорожал

25.01.2018 12:26
В четверг, 25 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 7,46 коп до 28,5871 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 5,69 коп - до 28,8565 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,71 грн, минимальный курс продажи - 28,79 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 16,28 коп и составляет 35,1848 грн, средний курс продажи - вырос на 19,70 коп до 35,8610 грн. Продать евро дороже можно за 35,45 грн, купить дешевле - за 35,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 4,651 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,5 коп до 5,169 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,02 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

28,5871

28,8565

0,4651

0,5169

35,1848

35,8610

Медиана

28,6000

28,8500

0,4850

0,5150

35,2000

35,8900


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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