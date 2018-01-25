Доллар на межбанке потерял 7 копеек

В четверг, 25 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 28,77/28,80*, к 12:00 котировки составили 28,70/28,73

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,70, максимальные - 28,77. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,73, максимальные - 28,80.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,5149/0,5158, к 12:00 котировки составили 0,5137/0,5145.



Торги по евро начались с котировок 35,7208/35,7552, к 12:00 котировки составили 35,6511/35,6855.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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