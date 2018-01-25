Сбербанк ожидает решения НБУ по продаже украинской "дочки"
Сделка по продаже украинского дочернего банка Сбербанка России уже структурирована и ожидает одобрения регулятора. Об этом рассказал глава российского финучреждения Герман Греф в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Интерфакс-Украина.
"У нас все подготовлено, вопрос - дадут нам разрешение на продажу или нет, это главное. Сделка, в принципе, структурирована, ждем согласия регулятора", - сказал Греф.
В Национальном банке сообщили, что регулятор продолжает изучать пакет документов на согласование приобретения Паритетбанком существенной доли в Сбербанке.
"Сейчас полученные НБУ документы для согласования приобретения существенного участия в Сбербанке находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно", - указывает пресс-служба.
Нацбанк 21 декабря прошлого года получил от Управления делами президента Республики Беларусь пакет документов на согласование приобретения 100% уставного капитала Сбербанка через Паритетбанк.
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