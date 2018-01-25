К закрытию межбанка доллар подешевел на 10 копеек
25.01.2018 17:28
В четверг, 25 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 28,77/28,80, к закрытию котировки составили 28,67/28,70
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,67, максимальные - 28,77. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,70 максимальные - 28,80.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,5149/0,5158, к закрытию котировки составили 0,5133/0,5142.
Торги по евро начались с котировок 35,7208/35,7552, к закрытию котировки составили 35,8002/35,8348.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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