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К закрытию межбанка доллар подешевел на 10 копеек

25.01.2018 17:28
В четверг, 25 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 28,77/28,80, к закрытию котировки составили 28,67/28,70

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,67, максимальные  - 28,77. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,70 максимальные - 28,80.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,5149/0,5158,  к закрытию котировки составили 0,5133/0,5142.

Торги по евро начались с котировок 35,7208/35,7552, к закрытию котировки составили 35,8002/35,8348.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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