Официальные курсы банковских металлов на 26.01.2018

Нацбанк Украины установил на 26 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 389483,74 грн;

серебро - 5036,17 грн;

платина - 292051,72 грн;

палладий - 315910,28 грн.

Напомним, на 25 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 390750,47 грн;

серебро - 4961,96 грн;

платина - 288076,36 грн;

палладий - 313766,54 грн.

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