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Наличный доллар подешевел на 17 копеек

26.01.2018 10:14
В пятницу, 26 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 17,56 коп до 28,4115 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 11,60 коп - до 28,7405 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,51 грн, минимальный курс продажи - 28,65 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,63 коп и составляет 35,1785 грн, средний курс продажи - вырос на 2,50 коп до 35,8860 грн. Продать евро дороже можно за 35,4 грн, купить дешевле - за 35,67 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 10,2 коп и составляет 4,549 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,2 коп до 5,156 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,05 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

28,4115

28,7405

0,4549

0,5156

35,1785

35,8860

Медиана

28,4250

28,7500

0,4785

0,5160

35,2000

35,9000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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