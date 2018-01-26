Наличный доллар подешевел на 17 копеек
Средний курс продажи американской валюты упал на 11,60 коп - до 28,7405 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,51 грн, минимальный курс продажи - 28,65 грн.
Средний курс покупки евро упал на 0,63 коп и составляет 35,1785 грн, средний курс продажи - вырос на 2,50 коп до 35,8860 грн. Продать евро дороже можно за 35,4 грн, купить дешевле - за 35,67 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 10,2 коп и составляет 4,549 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,2 коп до 5,156 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,05 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
28,4115
|
28,7405
|
0,4549
|
0,5156
|
35,1785
|
35,8860
|
Медиана
|
28,4250
|
28,7500
|
0,4785
|
0,5160
|
35,2000
|
35,9000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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