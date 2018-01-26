Наличный доллар подешевел на 17 копеек

В пятницу, 26 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 17,56 коп до 28,4115 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 11,60 коп - до 28,7405 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,51 грн, минимальный курс продажи - 28,65 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,63 коп и составляет 35,1785 грн, средний курс продажи - вырос на 2,50 коп до 35,8860 грн. Продать евро дороже можно за 35,4 грн, купить дешевле - за 35,67 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 10,2 коп и составляет 4,549 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,2 коп до 5,156 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,05 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 28,4115 28,7405 0,4549 0,5156 35,1785 35,8860 Медиана 28,4250 28,7500 0,4785 0,5160 35,2000 35,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.