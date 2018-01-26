Межбанк открылся котировками доллара 28,63/28,66
26.01.2018 10:22
В пятницу, 26 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,63/28,66 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,5133/0,5143.
Торги по евро начались с котировок 35,7552/35,7926.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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