Наличный доллар подешевел
Средний курс продажи американской валюты упал на 14,75 коп - до 28,7090 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,5 грн, минимальный курс продажи - 28,55 грн.
Средний курс покупки евро упал на 2,82 коп и составляет 35,1567 грн, средний курс продажи - вырос на 0,24 коп до 35,8633 грн. Продать евро дороже можно за 35,4 грн, купить дешевле - за 35,65 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,4 коп и составляет 4,627 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,1 коп до 5,168 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 5,0 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
28,3973
|
28,7090
|
0,4627
|
0,5168
|
35,1567
|
35,8633
|
Медиана
|
28,4000
|
28,7000
|
0,4820
|
0,5150
|
35,2000
|
35,9000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.