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Наличный доллар подешевел

26.01.2018 12:21
В пятницу, 26 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 18,98 коп до 28,3973 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 14,75 коп - до 28,7090 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,5 грн, минимальный курс продажи - 28,55 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,82 коп и составляет 35,1567 грн, средний курс продажи - вырос на 0,24 коп до 35,8633 грн. Продать евро дороже можно за 35,4 грн, купить дешевле - за 35,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,4 коп и составляет 4,627 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,1 коп до 5,168 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 5,0 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 5,0 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

28,3973

28,7090

0,4627

0,5168

35,1567

35,8633

Медиана

28,4000

28,7000

0,4820

0,5150

35,2000

35,9000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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