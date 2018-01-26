В ликвидируемые банки за год поступило 10 млрд грн

В 2017 году ликвидируемые банки получили почти 10 млрд грн от продажи активов, погашения кредитов, продажи ценных бумаг и аренды

По итогам 2017 г. в ликвидируемые банки поступило 9,86 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Наибольшая сумма (5,02 млрд грн) получена от продажи активов ликвидируемых банков. Еще 3,77 млрд грн поступило от погашения кредитов заемщиками, 957,1 млн грн получено от погашения ценных бумаг, и 113,7 млн грн в качестве арендной платы.

В ФГВФЛ отметил, что в декабре 2017 г. на счета ликвидируемых банков, поступило 1,54 млрд грн, что стало рекордным показателем за весь год.

Ранее сообщалось, что Фонду гарантирования вкладов предоставили возможность возвращать средства Министерству финансов досрочно.

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