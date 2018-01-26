"Дочка" российского Сбербанка получила нового руководителя

Украинскую дочку российского Сбербанка возглавила Ирина Князева

Сбербанк 26 января 2018 г. назначил нового председателя правления своего дочернего банка в Украине. Об этом сообщает пресс-служба банка.

И. о. председателя правления с 1 февраля 2018 года назначена Ирина Князева, ранее работавшая заместителем предправления, сказано в сообщении.

Игорь Юшко покидает пост предправления Сбербанка 31 января 2018 г. в связи с завершением контракта. Юшко возглавил Сбербанк почти десять лет назад.

Ранее сообщалось, что сделка по продаже украинской "дочки" Сбербанка уже структурирована и ожидает одобрения регулятора.

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