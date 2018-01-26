К закрытию межбанка доллар потерял 17 копеек
26.01.2018 17:15
В пятницу, 26 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 28,63/28,66, к закрытию котировки составили 28,465/28,49
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,465, максимальные - 28,63. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,49 максимальные - 28,66.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,5133/0,5143, к закрытию котировки составили 0,5073/0,5083.
Торги по евро начались с котировок 35,7552/35,7926, к закрытию котировки составили 35,4275/35,4586.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter