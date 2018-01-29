Официальные курсы банковских металлов на 29.01.2018
29.01.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 29 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 386648,48 грн;
серебро - 4967,46 грн;
платина - 291196,11 грн;
палладий - 314035,02 грн.
Напомним, на 26 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 389483,74 грн;
серебро - 5036,17 грн;
платина - 292051,72 грн;
палладий - 315910,28 грн.
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