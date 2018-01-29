Процентные ставки снизились по депозитам в евро

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 29.01.2018)

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам остановили падение. Снизилась доходность только для вкладов в евро. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 29.01.2018, см. Таблицу 1).

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 29.01.18

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от

12 месяцев UAH 7,54% 7,98% 9,41% 11,82% 12,23% 12,27% USD 0,94% 0,90% 1,24% 2,12% 2,78% 3,14% EUR 0,63% 0,52% 0,82% 1,35% 1,94% 2,30%

Согласно данным мониторинга, средние процентные ставки в гривне остались на прежнем уровне. Стоимость бессрочных сбережений составляет 7,54% годовых. Депозиты на период до 1 месяца предлагают 7,98% годовых. Доходность вкладов на срок от 1 до 3 месяцев составляет 9,41% годовых. Не изменилась средняя ставка и по депозитам сроком от 3 до 6 месяцев (11,82%). Депозиты на период свыше 12 месяцев по-прежнему предлагают 12,27% годовых. И только вклады сроком от 6 до 12 месяцев упали в цене на 0,01 п.п. до 12,23% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США для бессрочных сбережений составляет 0,94% годовых, а для депозитов на период до 1 месяца - 0,90%. Вклады сроком от 1 до 3 месяцев предлагают 1,24% годовых, а от 3 до 6 месяцев - 2,12% годовых. Доходность вкладов сроком от 6 до 12 месяцев составляет 2,78% годовых. Стоимость сбережений периодом свыше 12 месяцев составляет 3,14% годовых.

Средняя процентная ставка в евро для бессрочных сбережений снизилась на 0,01 п.п. и составляет 0,63% годовых. Также синхронно, на 0,01 п.п. опустилась доходность вкладов сроком от 3 до 6 месяцев (1,35%) и от 6 до 12 месяцев (1,94%). Вклады периодом свыше 12 месяцев подешевели на 0,03 п.п. до 2,30% годовых. Депозиты сроком до 1 месяца по-прежнему предлагают 0,52% годовых. Не изменилась стоимость сбережений периодом от 1 до 3 и составляет 0,82% годовых.

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние три недели.

*Обзор составлен на основании данных по 141 депозитной программе

от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 29.01.18

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