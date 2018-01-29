Наличный доллар подешевел на 40 копеек
Средний курс продажи американской валюты упал на 23,76 коп - до 28,4714 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,25 грн, минимальный курс продажи - 28,3 грн.
Средний курс покупки евро упал на 51,43 коп и составляет 34,6424 грн, средний курс продажи - упал на 36,90 коп до 35,4943 грн. Продать евро дороже можно за 35,3 грн, купить дешевле - за 35,2 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 11,9 коп и составляет 4,508 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 6,0 коп до 5,108 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,97 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,9952
|
28,4714
|
0,4508
|
0,5108
|
34,6424
|
35,4943
|
Медиана
|
28,0000
|
28,5000
|
0,4800
|
0,5100
|
34,6500
|
35,5000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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