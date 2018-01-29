Наличный доллар подешевел на 40 копеек

В понедельник, 29 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 40,21 коп до 27,9952 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 23,76 коп - до 28,4714 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,25 грн, минимальный курс продажи - 28,3 грн.

Средний курс покупки евро упал на 51,43 коп и составляет 34,6424 грн, средний курс продажи - упал на 36,90 коп до 35,4943 грн. Продать евро дороже можно за 35,3 грн, купить дешевле - за 35,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 11,9 коп и составляет 4,508 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 6,0 коп до 5,108 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,97 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,9952 28,4714 0,4508 0,5108 34,6424 35,4943 Медиана 28,0000 28,5000 0,4800 0,5100 34,6500 35,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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