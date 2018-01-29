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Наличный доллар подешевел на 40 копеек

29.01.2018 10:11
В понедельник, 29 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 40,21 коп до 27,9952 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 23,76 коп - до 28,4714 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,25 грн, минимальный курс продажи - 28,3 грн.

Средний курс покупки евро упал на 51,43 коп и составляет 34,6424 грн, средний курс продажи - упал на 36,90 коп до 35,4943 грн. Продать евро дороже можно за 35,3 грн, купить дешевле - за 35,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 11,9 коп и составляет 4,508 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 6,0 коп до 5,108 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,97 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,9952

28,4714

0,4508

0,5108

34,6424

35,4943

Медиана

28,0000

28,5000

0,4800

0,5100

34,6500

35,5000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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