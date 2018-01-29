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Гривня продолжает укрепляться

29.01.2018 12:19
Наличный доллар подешевел на 43 копеек

В понедельник, 29 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 43,97 коп до 27,9577 грн. Средний курс продажи американской валюты упал на 27,40 коп - до 28,4350 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,1 грн, минимальный курс продажи - 28,25 грн.

Средний курс покупки евро упал на 55,87 коп и составляет 34,5980 грн, средний курс продажи - упал на 43,60 коп до 35,4274 грн. Продать евро дороже можно за 35,3 грн, купить дешевле - за 35,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,3 коп и составляет 4,583 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 4,6 коп до 5,122 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,97 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,9577

28,4350

0,4583

0,5122

34,5980

35,4274

Медиана

28,0000

28,4295

0,4800

0,5100

34,6000

35,4000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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