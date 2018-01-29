Гривня продолжает укрепляться
В понедельник, 29 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 43,97 коп до 27,9577 грн. Средний курс продажи американской валюты упал на 27,40 коп - до 28,4350 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,1 грн, минимальный курс продажи - 28,25 грн.
Средний курс покупки евро упал на 55,87 коп и составляет 34,5980 грн, средний курс продажи - упал на 43,60 коп до 35,4274 грн. Продать евро дороже можно за 35,3 грн, купить дешевле - за 35,1 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,3 коп и составляет 4,583 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 4,6 коп до 5,122 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,97 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,9577
|
28,4350
|
0,4583
|
0,5122
|
34,5980
|
35,4274
|
Медиана
|
28,0000
|
28,4295
|
0,4800
|
0,5100
|
34,6000
|
35,4000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- К закрытию межбанка доллар потерял 23 копейки, евро – 40 копеек 17:24
- ПриватБанк переформатирует сеть отделений 16:45
- Хакеры атаковали банки и налоговую службу Нидерландов 16:25
- Киберполиция требует урегулировать статус криптовалют в Украине 15:43
- Fitch: Украина получит очередной транш от МВФ в течение года 14:50