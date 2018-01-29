Гривня продолжает укрепляться

Наличный доллар подешевел на 43 копеек

В понедельник, 29 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 43,97 коп до 27,9577 грн. Средний курс продажи американской валюты упал на 27,40 коп - до 28,4350 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,1 грн, минимальный курс продажи - 28,25 грн.

Средний курс покупки евро упал на 55,87 коп и составляет 34,5980 грн, средний курс продажи - упал на 43,60 коп до 35,4274 грн. Продать евро дороже можно за 35,3 грн, купить дешевле - за 35,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,3 коп и составляет 4,583 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 4,6 коп до 5,122 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,97 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,9577 28,4350 0,4583 0,5122 34,5980 35,4274 Медиана 28,0000 28,4295 0,4800 0,5100 34,6000 35,4000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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