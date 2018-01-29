К закрытию межбанка доллар потерял 23 копейки, евро – 40 копеек

В понедельник, 29 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 28,42/28,45, к закрытию котировки составили 28,19/28,22

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,19, максимальные - 28,42. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,22 максимальные - 28,45.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,5044/0,5053, к закрытию котировки составили 0,4998/0,5007.

Торги по евро начались с котировок 35,2351/35,2694, к закрытию котировки составили 34,8343/34,8714.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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