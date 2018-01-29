Ловкость рук. Как банки охотятся на кредитных мошенников

Количество «липовых» заемщиков в прошлом году увеличилось на 20%. Как банки этому противостоят?

Мошенников, которые с помощью "липовых" документов пытаются взять кредит в банке, стало больше. В 2017 году установленных случаев подобного мошенничества стало больше на 20%. И это только по нашему банку. Диапазон деятельности злоумышленников широк, их интересуют фактически любые сумы и любые сроки. Они чувствуют свою безнаказанность и пользуются тем, что получить кредит не так уж и сложно - достаточно подделать паспорт и/или справку о доходах.



Подделки и "добровольцы"



Вместе с рстом количества мошеннических обращений, растет и уровень "подготовки" и изобретательности мнимых заемщиков. Они научились "работать" с очень качественными подделками, нередко вклеивая свои фотографии в настоящие паспорта других людей.



Речь идет не только об украденных документах. Бывает, что отдельные граждане добровольно передают мошенникам паспорта, одновременно обращаясь в полицию с заявлением об утрате паспорта. Таким образом они становятся соучастниками мошенничества, а злоумышленники выдают кредитную историю реального владельца паспорта за свою.

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Большая проблема последних лет - мошенники активно "используют" бланки паспортов из ОРДЛО. Наиболее часто такие случаи фиксируются в Николаевской и Одесской областях. В бланки вписывают имена пенсионеров из отдаленных сел, нередко - вклеивают фото асоциальных лиц (бомжи, алкоголики, наркоманы и т.п.). В центральных регионах мошенники активно подделывают справки о зарплате, которые они покупают через интернет.



Отдельная тема - "внутреннее" мошенничество, когда в схемах злоумышленников участвуют сотрудники банков. В отличие от докризисных времен сейчас таких случаев довольно мало. Еще в 2013 году, когда автокредитование находилось на довольно хорошем уровне, периодически всплывали схемы, когда менеджеры банков выдавали автокредиты на подставных лиц.



Преступление и наказание



Банки не закрывают глаза на проблему и стараются, чтобы "схемщики" вместо денег как можно чаще получали реальное уголовное наказание. Действия "кредитных" мошенников подпадают под ст. 222 Уголовного кодекса Украины - "мошенничество с финансовыми ресурсами", и предполагают до пяти лет лишения свободы.



На рынке есть успешные кейсы наказания злоумышленников. В прошлом году в Харьковской области сотрудник банка был осужден за мошенничество с обязательством возместить убыток в размере 12 млн грн. Недавно наши специалисты совместно с СБУ и службой безопасности ОТП банка задержали целую группу злоумышленников, которая доставляла чистые бланки паспортов в Николаевскую область.



Банки научились гораздо эффективнее, чем раньше, противостоять мошенникам - многие практикуют более глубокий анализ заявки, теперь он происходит на всех этапах взаимодействия с клиентом. Кредитные специалисты анализируют полученную информацию, используя нетрадиционные методы скоринга (не будем раскрывать какие). Система проверки заемщика постоянно модернизируется. Благодаря этому сотрудниками нашего банка в прошлом году было задержано и передано в полицию несколько десятков мошенников.

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Нужно признать, что бороться с ними не так просто. Обычно банк понимает, что кредит выдан подставному лицу только после выдачи займа, когда просрочка в его погашении составляет несколько месяцев.



Сотрудники банка не всегда могут отличить поддельный паспорт - это еще одна серьезная проблема. В прошлом году у нас был случай, когда установить факт подделки смогли только работники Главного Центра экспертиз МВС Украины - и то, лишь по признакам, которые известны только им и производителю паспортов. Таких нюансов рядовой кредитный менеджер знать не может.



Из-за этих сложностей, задержание мошенников обычно происходит уже при получении им второго или третьего кредита. Как правило, они не останавливаются на одном займе, пытаясь взять несколько кредитов в разных банках Для того чтобы эффективнее "отрабатывать" таких злоумышленников, мы пришли к практике сохранения фото личности, которая уже однажды получила у нас кредит.



Дальше все зависит не от банка. Ситуацию сильно осложняет высокая загруженность следователей по уголовным делам - как следствие, суды рассматривают дела о мошенничестве с большой задержкой. В результате в 2017 году реальные приговоры были вынесены только по 30% всех случаев мошенничества, о которых мы сообщали в полицию.

Ростислав Синишин,

член Правления, директор по рискам Идея Банка