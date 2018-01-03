 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Альфа-Банк отказался обслуживать оборонные предприятия РФ

03.01.2018 20:10
Альфа-Банк отказался обслуживать оборонные предприятия России из-за западных санкций

Альфа-Банк уведомил российские оборонные предприятия о намерении прекратить их обслуживание из-за санкций. Об этом сообщает РБК.

При этом, как рассказал первый заместитель председателя совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев, банк не собирается кардинально порвать отношения с предприятиями оборонного комплекса. "Мы стараемся максимально сократить риски", - объяснил он.

Совет Европейского союза 21 декабря продлил секторальные экономические санкции против государства-агрессора России на очередные полгода - до 31 июля 2018 года.

До этого, 29 ноября, вступили в силу санкции США против энергетического и банковского секторов экономики России за ее агрессию против Украины.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Российская Федерация
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров