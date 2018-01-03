Альфа-Банк отказался обслуживать оборонные предприятия РФ

Альфа-Банк отказался обслуживать оборонные предприятия России из-за западных санкций

Альфа-Банк уведомил российские оборонные предприятия о намерении прекратить их обслуживание из-за санкций. Об этом сообщает РБК.



При этом, как рассказал первый заместитель председателя совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев, банк не собирается кардинально порвать отношения с предприятиями оборонного комплекса. "Мы стараемся максимально сократить риски", - объяснил он.



Совет Европейского союза 21 декабря продлил секторальные экономические санкции против государства-агрессора России на очередные полгода - до 31 июля 2018 года.



До этого, 29 ноября, вступили в силу санкции США против энергетического и банковского секторов экономики России за ее агрессию против Украины.



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