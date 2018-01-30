Гривня укрепилась еще на 30 копеек
30.01.2018 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 30 копеек
На 30 января НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2824,6515 грн за $100;
3496,6361 грн за 100 евро;
5,0180 грн за 10 руб РФ.
На 29 января Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2854,8638 грн за $100;
3550,3086 грн за 100 евро;
5,1136 грн за 10 руб РФ.
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