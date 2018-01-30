Наличный доллар продолжает дешеветь

Во вторник, 30 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 11,02 коп до 27,8475 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 13,90 коп - до 28,2960 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,0 грн, минимальный курс продажи - 28,12 грн.

Средний курс покупки евро упал на 32,40 коп и составляет 34,2740 грн, средний курс продажи - упал на 28,39 коп до 35,1435 грн. Продать евро дороже можно за 34,5 грн, купить дешевле - за 34,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 12,1 коп и составляет 4,463 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 6,9 коп до 5,053 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,9 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,8475 28,2960 0,4463 0,5053 34,2740 35,1435 Медиана 27,8850 28,3000 0,4695 0,5050 34,3250 35,1350



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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