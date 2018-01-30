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Наличный доллар продолжает дешеветь

30.01.2018 10:14
Во вторник, 30 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 11,02 коп до 27,8475 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 13,90 коп - до 28,2960 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,0 грн, минимальный курс продажи - 28,12 грн.

Средний курс покупки евро упал на 32,40 коп и составляет 34,2740 грн, средний курс продажи - упал на 28,39 коп до 35,1435 грн. Продать евро дороже можно за 34,5 грн, купить дешевле - за 34,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 12,1 коп и составляет 4,463 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 6,9 коп до 5,053 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,9 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,8475

28,2960

0,4463

0,5053

34,2740

35,1435

Медиана

27,8850

28,3000

0,4695

0,5050

34,3250

35,1350


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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