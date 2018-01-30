Наличный доллар продолжает дешеветь
Средний курс продажи американской валюты упал на 13,90 коп - до 28,2960 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,0 грн, минимальный курс продажи - 28,12 грн.
Средний курс покупки евро упал на 32,40 коп и составляет 34,2740 грн, средний курс продажи - упал на 28,39 коп до 35,1435 грн. Продать евро дороже можно за 34,5 грн, купить дешевле - за 34,9 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 12,1 коп и составляет 4,463 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 6,9 коп до 5,053 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,9 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 5,0 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,8475
|
28,2960
|
0,4463
|
0,5053
|
34,2740
|
35,1435
|
Медиана
|
27,8850
|
28,3000
|
0,4695
|
0,5050
|
34,3250
|
35,1350
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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