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Альфа-Банк может сменить бренд - топ-менеджер

30.01.2018 10:45
Генеральный менеджер Альфа-Банка Иван Свитек рассказал о планах финучреждения на ближайший год
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В ближайшие дни Альфа-Банк получит предложения консультантов по своему новому бренду, но банк готов, в том числе, к смене бренда. Об этом генеральный менеджер Альфа-Банка и будущий председатель правления Укрсоцбанка Иван Свитек рассказал FinClub.

"В декабре мы начали тендер с участием локальных и представительств международных креативных агентств. В ближайшие дни мы ожидаем их предложений по развитию бренда", - сообщил Свитек.

В случае благоприятных внешних и внутренних факторов слияние Альфа-Банка и Укрсоцбанка может завершиться до конца 2018 года, добавил он.

"Все зависит от многих факторов, в том числе ситуации в стране. Решение будут принимать акционеры. Но я хотел бы, чтобы это произошло в этом году", - отметил Свитек. По его словам, интеграция практически завершена, а юридическое оформление слияние будет довольно простой задачей.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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