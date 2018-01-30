Курс наличного доллара упал еще на 19 копеек
Средний курс продажи американской валюты упал на 19,66 коп - до 28,2383 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,0 грн, минимальный курс продажи - 28,03 грн.
Средний курс покупки евро упал на 32,93 коп и составляет 34,2687 грн, средний курс продажи - упал на 40,47 коп до 35,0227 грн. Продать евро дороже можно за 34,5 грн, купить дешевле - за 34,7 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,8 коп и составляет 4,555 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 6,4 коп до 5,058 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,9 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,95 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,8120
|
28,2383
|
0,4555
|
0,5058
|
34,2687
|
35,0227
|
Медиана
|
27,8500
|
28,2500
|
0,4780
|
0,5050
|
34,3000
|
35,0000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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