Курс наличного доллара упал еще на 19 копеек

Во вторник, 30 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 14,57 коп до 27,8120 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 19,66 коп - до 28,2383 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,0 грн, минимальный курс продажи - 28,03 грн.

Средний курс покупки евро упал на 32,93 коп и составляет 34,2687 грн, средний курс продажи - упал на 40,47 коп до 35,0227 грн. Продать евро дороже можно за 34,5 грн, купить дешевле - за 34,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,8 коп и составляет 4,555 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 6,4 коп до 5,058 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,9 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,95 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,8120 28,2383 0,4555 0,5058 34,2687 35,0227 Медиана 27,8500 28,2500 0,4780 0,5050 34,3000 35,0000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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