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Курс наличного доллара упал еще на 19 копеек

30.01.2018 12:15
Во вторник, 30 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 14,57 коп до 27,8120 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 19,66 коп - до 28,2383 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 28,0 грн, минимальный курс продажи - 28,03 грн.

Средний курс покупки евро упал на 32,93 коп и составляет 34,2687 грн, средний курс продажи - упал на 40,47 коп до 35,0227 грн. Продать евро дороже можно за 34,5 грн, купить дешевле - за 34,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,8 коп и составляет 4,555 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 6,4 коп до 5,058 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,9 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,95 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,8120

28,2383

0,4555

0,5058

34,2687

35,0227

Медиана

27,8500

28,2500

0,4780

0,5050

34,3000

35,0000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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