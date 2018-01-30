Фонд гарантирования рассказал, как выводили деньги из Смартбанка

Независимая оценка кредитного портфеля Смартбанка оказалась в 38 раз меньше заявленной "на бумаге"

Заемщики Смартбанка неправомерно завладели средствами финучреждения на общую сумму 391,3 млн грн. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.



При зафиксированной "на бумаге" балансовой стоимости корпоративного кредитного портфеля в 365,57 млн грн его независимая оценка оказалась почти в 38 раз меньше - 9,7 млн грн, отмечает ФГВФЛ.



В конце октября 2015 года банк выдал кредит на сумму 51,3 млн грн. В обеспечение по кредиту были переданы товары в обороте - зерновые культуры урожая 2015 года, которые должны были находиться на хранении на зерновом складе. Но после отнесения банка к категории неплатежеспособных при проверке предмета залога выяснилось, что залоговое имущество на зерновом складе отсутствует. Более того, элеватор был пуст с ноября 2015 года и зерновых культур на хранении не имел. Кредит фактически оказался бланковым, а заемщик, очевидно, предоставлял поддельные документы.



Почти аналогичную схему реализовали еще минимум три заемщика, указывает фонд.



В конце 2014 года сообщалось, что банк Рыночные технологии, связанный с бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко, сменил название на Смартбанк.



Весной 2015 года Национальный банк Украины (НБУ) объявил Смартбанк неплатежеспособным из-за непрозрачности структуры собственности. Позже НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать Смартбанк.



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