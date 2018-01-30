К закрытию межбанка доллар снова подешевел

Во вторник, 30 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 28,10/28,14, к закрытию котировки составили 27,96/27,99

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,96, максимальные - 28,10. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,99 максимальные - 28,14.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4984/0,4994, к закрытию котировки составили 0,4967/0,4975.

Торги по евро начались с котировок 34,6894/34,7388, к закрытию котировки составили 34,7906/34,8167.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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