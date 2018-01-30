Прибыль государственного Укргазбанка выросла в два раза

Укргазбанк отчитался о прибыли по итогам прошлого года

Государственный Укргазбанк по итогам 2017 года получил прибыль в сумме 624 млн грн. Это почти на 20% превышает установленный бюджетом и утвержденный набсоветом запланированный показатель, сообщает пресс-служба банка.



Глава правления Укргазбанка Кирилл Шевченко отметил, что с начала 2015 года Укргазбанк оставался единственным среди государственных финучреждений, которые не нуждались в докапитализации.



"Мы за последние три года ни разу не брали денег из бюджета - единственным источником увеличения капитала является прибыль", - заверил Шевченко.



2016 год Укргазбанк закончил с прибылью 288,99 млн грн.



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