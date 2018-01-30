 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.86  28.24   EUR:  34.30  34.98
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Прибыль государственного Укргазбанка выросла в два раза

30.01.2018 17:45
Укргазбанк отчитался о прибыли по итогам прошлого года

Государственный Укргазбанк по итогам 2017 года получил прибыль в сумме 624 млн грн. Это почти на 20% превышает установленный бюджетом и утвержденный набсоветом запланированный показатель, сообщает пресс-служба банка.

Глава правления Укргазбанка Кирилл Шевченко отметил, что с начала 2015 года Укргазбанк оставался единственным среди государственных финучреждений, которые не нуждались в докапитализации.

"Мы за последние три года ни разу не брали денег из бюджета - единственным источником увеличения капитала является прибыль", - заверил Шевченко.

2016 год Укргазбанк закончил с прибылью 288,99 млн грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Укргазбанк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров