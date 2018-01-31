Официальные курсы банковских металлов на 31.01.2018
31.01.2018 08:00
Нацбанк Украины установил на 31 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 376690,23 грн;
серебро - 4844,12 грн;
платина - 283168,88 грн;
палладий - 303895,38 грн.
Напомним, на 30 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 379590,79 грн;
серебро - 4896,53 грн;
платина - 287267,06 грн;
палладий - 307039,62 грн.
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