Официальные курсы банковских металлов на 31.01.2018

Нацбанк Украины установил на 31 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 376690,23 грн;

серебро - 4844,12 грн;

платина - 283168,88 грн;

палладий - 303895,38 грн.

Напомним, на 30 января были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 379590,79 грн;

серебро - 4896,53 грн;

платина - 287267,06 грн;

палладий - 307039,62 грн.

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