Доля мошеннических операций с картами уменьшается - НБУ

Средний чек в мошенничестве за год вырос с 1900 грн до 2100 грн

В 2017 году доля мошеннических операций по отношению ко всем операциям по картам составила 77 грн на 1 млн грн. Об этом заявил директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Александр Яблуновский.

"В 2017 году доля мошеннических операций по отношению ко всем операциям по картам составила 0,0077%, то есть это 77 грн на 1 млн грн, потраченных с помощью карточки", - подсчитал Александр Яблуновский. Годом ранее эта цифра была близка к 0,01%, что составляет 100 грн на 1 млн грн.

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В то же время средний чек в мошенничестве за год вырос с 1900 грн до 2100 грн. Но при этом на 1 млн всех платежных операций приходится лишь 25 мошеннических операций (0,0025%).

По данным киберполиции, одними из наиболее распространенных видов кибермошенничества в сфере электронных платежей и карточных расчетов стали скимминг, вирусное заражение банкоматов, Black-Box атаки и несанкционированное списание средств с помощью онлайн-банкинга.

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