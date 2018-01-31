Курс наличного доллара упал еще на 17 копеек

В среду, 31 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 17,40 коп до 27,6380 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 18,13 коп - до 28,0570 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,8 грн, минимальный курс продажи - 27,95 грн.

Средний курс покупки евро упал на 7,22 коп и составляет 34,1965 грн, средний курс продажи - упал на 6,32 коп до 34,9595 грн. Продать евро дороже можно за 34,4 грн, купить дешевле - за 34,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 11,3 коп и составляет 4,442 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 4,0 коп до 5,018 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,85 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,97 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,6380 28,0570 0,4442 0,5018 34,1965 34,9595 Медиана 27,7000 28,0350 0,4650 0,5000 34,2500 34,9750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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