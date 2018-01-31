Курс наличного доллара упал еще на 17 копеек
Средний курс продажи американской валюты упал на 18,13 коп - до 28,0570 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,8 грн, минимальный курс продажи - 27,95 грн.
Средний курс покупки евро упал на 7,22 коп и составляет 34,1965 грн, средний курс продажи - упал на 6,32 коп до 34,9595 грн. Продать евро дороже можно за 34,4 грн, купить дешевле - за 34,75 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 11,3 коп и составляет 4,442 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 4,0 коп до 5,018 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,85 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,97 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,6380
|
28,0570
|
0,4442
|
0,5018
|
34,1965
|
34,9595
|
Медиана
|
27,7000
|
28,0350
|
0,4650
|
0,5000
|
34,2500
|
34,9750
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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