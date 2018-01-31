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Наличный доллар подешевел еще на 19 копеек

31.01.2018 12:13
В среду, 31 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 19,0 коп до 27,6220 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 19,83 коп - до 28,0400 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,8 грн, минимальный курс продажи - 27,85 грн.

Средний курс покупки евро упал на 6,60 коп и составляет 34,2027 грн, средний курс продажи - упал на 7,93 коп до 34,9433 грн. Продать евро дороже можно за 34,5 грн, купить дешевле - за 34,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,9 коп и составляет 4,537 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,6 коп до 5,032 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,9 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,9 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,6220

28,0400

0,4537

0,5032

34,2027

34,9433

Медиана

27,6500

28,0000

0,4700

0,5000

34,2250

34,9250


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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