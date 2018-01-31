Наличный доллар подешевел еще на 19 копеек
Средний курс продажи американской валюты упал на 19,83 коп - до 28,0400 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,8 грн, минимальный курс продажи - 27,85 грн.
Средний курс покупки евро упал на 6,60 коп и составляет 34,2027 грн, средний курс продажи - упал на 7,93 коп до 34,9433 грн. Продать евро дороже можно за 34,5 грн, купить дешевле - за 34,6 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,9 коп и составляет 4,537 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,6 коп до 5,032 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,9 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,9 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,6220
|
28,0400
|
0,4537
|
0,5032
|
34,2027
|
34,9433
|
Медиана
|
27,6500
|
28,0000
|
0,4700
|
0,5000
|
34,2250
|
34,9250
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- К закрытию межбанка доллар подешевел на 6 копеек 17:15
- Глава набсовета Вернум банка задержана по делу о "вышках Бойко" 17:14
- Платежный баланс сведен с профицитом в $2,6 млрд - НБУ 17:05
- ГФС заблокировала ввоз в Украину оборудования для майнинга 16:35
- Кабмин одобрил среднесрочное бюджетное планирование 15:49