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К закрытию межбанка доллар подешевел на 6 копеек

31.01.2018 17:15
В среду, 31 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,87/27,90, к закрытию котировки составили 27,81/27,85

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,78, максимальные  - 27,87. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,82 максимальные - 27,90.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4960/0,4968,  к закрытию котировки составили 0,4938/0,4952.

Торги по евро начались с котировок 34,6786/34,7131, к закрытию котировки составили 34,6373/34,6843.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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