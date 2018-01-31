К закрытию межбанка доллар подешевел на 6 копеек

В среду, 31 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,87/27,90, к закрытию котировки составили 27,81/27,85

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,78, максимальные - 27,87. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,82 максимальные - 27,90.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4960/0,4968, к закрытию котировки составили 0,4938/0,4952.

Торги по евро начались с котировок 34,6786/34,7131, к закрытию котировки составили 34,6373/34,6843.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.