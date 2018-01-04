ГПУ: Экс-глава филиала одного из банков мог присвоить рефинанс

Экс-руководителя филиала Инновационно-промышленного банка подозревают в присвоении средств рефинансирования, выделенных НБУ

Генеральная прокуратура Украины объявила экс-руководителю филиала Инновационно-промышленного банка о подозрении в завладении 52 млн грн. Об этом ГПУ сообщает на официальной странице в Facebook.



Следствие установило, что подозреваемый в период с 19 мая 2010 года по 28 января 2011 года при предоставлении кредитных средств в форме операций учета векселей завладел рефинансированием Нацбанка.



Досудебное следствие продолжается. Сейчас ГПУ решает вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.



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