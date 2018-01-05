НБУ изменил правила ведения кассовых операций в гривне

Нацбанк внес изменения в правила ведения кассовых операций в гривне

Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в правила ведения кассовых операций в гривне в связи с обновлением украинского законодательства. Эти изменения утверждены постановлением НБУ N148 от 29 декабря, которое вступает в силу сегодня, 5 января.



НБУ вводит ряд новаций, в том числе так называемую "пневмопочту" для наличной выручки. Предусмотрена возможность ее сдачи в банк через предприятия, которые получили лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации, и применение электронной цифровой подписи юридического лица при предоставлении услуг.



Также документом предусматривается возможность возложения функций кассира на работника другого предприятия, привлеченного на основании заключенного договора на оказание услуги по предоставлению персонала.



Кроме того, НБУ либерализовал ряд требований по ведению кассовых операций, в частности, определение внутренними приказами особенностей оприходования наличности в кассах предприятий и обособленных подразделений в зависимости от графика работы, способов сдачи наличности, а также определение внутренними приказами особенностей установления лимитов кассы обособленным подразделениям предприятий.



Изменения не касаются предельных сумм расчетов наличными. Между предприятиями (предпринимателями) в течение одного дня по одному или нескольким платежным документам сумма расчетов наличными ограничена 10 тыс. грн, между предприятием (предпринимателем) и физическим лицом в течение одного дня - 50 тыс. грн, между физическими лицами по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному заверению, - 50 тыс. грн.



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