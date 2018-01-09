Из бывшего банка Пшонки вывели 300 млн грн - ФГВФЛ

По делу вывода денег из БГ Банка открыты уголовные производства

За месяц до признания неплатежеспособным из ПАО БГ Банк было выведено 300 млн грн. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

"Менее чем за месяц до признания неплатежеспособным в ПАО БГ БАНК были реализованы схемы, результатом которых стал вывод из банка ликвидных активов на общую сумму почти 300 млн грн. Показательно, что все манипуляции с активами было проведено в течение одной недели. Предшествовала этим "событиям" смена акционеров и руководства банка", - сказано в сообщении.

Один из выявленных Фондом фактов манипуляций - проведение крайне убыточных операций с ценными бумагами, которые учитывались на балансе БГ Банк. "Так, 4699 ОВГЗ, номинальной стоимостью $4,7 млн (что в эквиваленте на день сделки составлял 60,87 млн грн), были проданы за 8300 грн. Таким образом, цена продажи оказалась более чем в 7000 раз меньше за номинальную стоимость ОВГЗ", - отмечают в Фонде.

По данным ФГВФЛ, эти операции нанесли банку ущерб на сумму не менее 71,15 млн грн. Работающий кредитный портфель банка был продан по цене в 10 раз ниже общей суммы задолженности заемщиков

По делу вывода денег из БГ Банка открыты уголовные производства.

В Фонде сообщили, что по двум уголовными производствами бывшим руководителям ПАО БГ Банк - Андрею Осипенко и Вадиму Дратверу уже предъявлено обвинение, заявлен материальный иск в сумме более 88,9 млн грн, а сами уголовные производства переданы на рассмотрение в суд.

Бывшему заместителю председателя правления банка Вадиму Дратверу избрана мера пресечения - пребывание под стражей.

По состоянию на начало декабря вкладчики банка получили 267,4 млн грн.

Напомним, до Революции достоинства БГ Банк принадлежал окружению Артема Пшонки, сына бывшего генпрокурора Виктора Пшонки.

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