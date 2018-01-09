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Котировки доллара на межбанке растут

09.01.2018 14:08
Котировки доллара на межбанке выросли до 28,24/28,27
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Во вторник, 9 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 28,16/28,19*, к 13:30 котировки составили 28,24/28,27

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,14, максимальные - 28,24. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,17, максимальные - 28,27.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4932/0,4941, к 13:30 котировки составили 0,4959/0,4968.

Торги по евро начались с котировок 33,6286/33,6644,  к 13:30 котировки составили 33,6790/33,7148.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: валюта, Межбанк
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