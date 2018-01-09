Котировки доллара на межбанке растут
Во вторник, 9 января, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 28,16/28,19*, к 13:30 котировки составили 28,24/28,27
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,14, максимальные - 28,24. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,17, максимальные - 28,27.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4932/0,4941, к 13:30 котировки составили 0,4959/0,4968.
Торги по евро начались с котировок 33,6286/33,6644, к 13:30 котировки составили 33,6790/33,7148.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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