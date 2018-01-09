К закрытию межбанка доллар набрал 9 копеек
09.01.2018 17:29
Во вторник, 9 января, торги по доллару США открылись котировками 28,16/28,19, к закрытию котировки составили 28,24/28,28
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,14, максимальные - 28,24. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,17 максимальные - 28,28.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4932/0,4941, к закрытию котировки составили 0,4940/0,4952.
Торги по евро начались с котировок 33,6286/33,6644, к закрытию котировки составили 33,6564/33,7012.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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