К закрытию межбанка доллар набрал 9 копеек

Во вторник, 9 января, торги по доллару США открылись котировками 28,16/28,19, к закрытию котировки составили 28,24/28,28

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,14, максимальные - 28,24. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,17 максимальные - 28,28.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4932/0,4941, к закрытию котировки составили 0,4940/0,4952.

Торги по евро начались с котировок 33,6286/33,6644, к закрытию котировки составили 33,6564/33,7012.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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