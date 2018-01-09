 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

К закрытию межбанка доллар набрал 9 копеек

09.01.2018 17:29
Во вторник, 9 января, торги по доллару США открылись котировками 28,16/28,19, к закрытию котировки составили 28,24/28,28

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,14, максимальные  - 28,24. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,17 максимальные - 28,28.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4932/0,4941,  к закрытию котировки составили 0,4940/0,4952.

Торги по евро начались с котировок 33,6286/33,6644, к закрытию котировки составили 33,6564/33,7012.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров