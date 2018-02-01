 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.64  28.06   EUR:  34.20  34.92
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Наличные курсы валют: данные на 10:00

01.02.2018 10:16
В четверг, 1 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 2,30 коп до 27,6450 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 7,00 коп - до 28,1100 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,8 грн, минимальный курс продажи - 27,9 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,07 коп и составляет 34,1920 грн, средний курс продажи - упал на 1,08 коп до 34,9325 грн. Продать евро дороже можно за 34,5 грн, купить дешевле - за 34,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 10,3 коп и составляет 4,434 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,6 коп до 5,016 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,85 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,97 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

27,6450

28,1100

0,4434

0,5016

34,1920

34,9325

Медиана

27,7000

28,0500

0,4650

0,5000

34,2000

34,9250


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров