Наличные курсы валют: данные на 10:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 7,00 коп - до 28,1100 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,8 грн, минимальный курс продажи - 27,9 грн.
Средний курс покупки евро упал на 1,07 коп и составляет 34,1920 грн, средний курс продажи - упал на 1,08 коп до 34,9325 грн. Продать евро дороже можно за 34,5 грн, купить дешевле - за 34,7 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 10,3 коп и составляет 4,434 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,6 коп до 5,016 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,85 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,97 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,6450
|
28,1100
|
0,4434
|
0,5016
|
34,1920
|
34,9325
|
Медиана
|
27,7000
|
28,0500
|
0,4650
|
0,5000
|
34,2000
|
34,9250
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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