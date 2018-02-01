Наличные курсы валют: данные на 10:00

В четверг, 1 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 2,30 коп до 27,6450 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 7,00 коп - до 28,1100 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,8 грн, минимальный курс продажи - 27,9 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,07 коп и составляет 34,1920 грн, средний курс продажи - упал на 1,08 коп до 34,9325 грн. Продать евро дороже можно за 34,5 грн, купить дешевле - за 34,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 10,3 коп и составляет 4,434 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,6 коп до 5,016 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,85 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,97 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,6450 28,1100 0,4434 0,5016 34,1920 34,9325 Медиана 27,7000 28,0500 0,4650 0,5000 34,2000 34,9250



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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