Наличные курсы валют: данные на 12:00

В четверг, 1 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 6,33 коп до 27,6853 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 6,20 коп - до 28,1020 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,85 грн, минимальный курс продажи - 27,92 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,17 коп и составляет 34,2443 грн, средний курс продажи - упал на 0,63 коп до 34,9370 грн. Продать евро дороже можно за 34,5 грн, купить дешевле - за 34,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,7 коп и составляет 4,530 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп до 5,033 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,85 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,95 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,6853 28,1020 0,4530 0,5033 34,2443 34,9370 Медиана 27,7000 28,0500 0,4700 0,5000 34,2750 34,9500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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