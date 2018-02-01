Наличные курсы валют: данные на 12:00
Средний курс продажи американской валюты вырос на 6,20 коп - до 28,1020 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,85 грн, минимальный курс продажи - 27,92 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 4,17 коп и составляет 34,2443 грн, средний курс продажи - упал на 0,63 коп до 34,9370 грн. Продать евро дороже можно за 34,5 грн, купить дешевле - за 34,7 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,7 коп и составляет 4,530 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп до 5,033 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,85 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,95 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
27,6853
|
28,1020
|
0,4530
|
0,5033
|
34,2443
|
34,9370
|
Медиана
|
27,7000
|
28,0500
|
0,4700
|
0,5000
|
34,2750
|
34,9500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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