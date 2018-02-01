НБУ выдал ПриватБанку 2,3 млрд грн рефинансирования

ПриватБанк получил рефинансирование в январе

Национальный банк Украины в январе 2018 г. выдал рефинансирование ПриватБанку на 2,3 млрд грн. Об этом сообщает УНИАН. Кредит выдан 10 января под залог государственных облигаций Украины.

Ранее Нацбанк сообщал о выдаче рефинансирования в таких объемах одному банку на тендере по поддержке ликвидности, но не разглашал наименование финучреждения.

Ставка по кредиту составила 16,5% годовых, срок рефинансирования - 84 дня.

В декабре 2017 г. НБУ предоставил рефинансирование Ощадбанку, Укргазбанку и Альфа-Банку на общую сумму в 4,625 млрд грн под 15,5% годовых.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.